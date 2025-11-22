Close Banner Apps JPNN.com
Punya Desain Retro, Yadea OVA Sukses Curi Perhatian Kaum Hawa

Sabtu, 22 November 2025 – 00:26 WIB
Yadea OVA yang meluncur di Indonesia beberapa waktu lalu sukses mencuri perhatian konsumen, khusunya wanita. Foto: Yadea

jpnn.com, TANGERANG - Yadea OVA yang meluncur di Indonesia beberapa waktu lalu sukses mencuri perhatian konsumen, khusunya wanita.

Hal itu terlihat saat skuter matik listrik asal China tersebut mejeng di acara Yadea OVA Padel Competition yang digelar di Tangerang pada pekan kemarin.

Diketahui, kompetisi yang digelar Yadea itu didominasi peserta wanita muda yang tak hanya sporty, tetapi juga stylish.

Seorang peserta, Vanessa kepincut saat melihat skutik tersebut. Dia pun sempat menjajal Yadea OVA di sekitaran lokasi.

Vanessa mengaku terkesan dengan warna yang disajikan oleh skuter listrik itu.

“Warnanya bagus banget sih buat kalian mahasiswa yang suka banget jalan-jalan. Kalau aku mah sudah pakai baju warna pink, mendekati sih ini ya merah-nya. Karena, kan, warnanya cocok banget,” ujar Vanessa dengan tawa ceria.

Yadea OVA memang dirancang untuk setiap masyarakat di Indonesia yang aktif dan ingin tampil beda.

Berbekal desain retro modern, warna yang playful, serta performa halus dan ramah lingkungan, OVA menjadi pilihan buat gaya hidup modern bagi masyarakat yang fashionable.

