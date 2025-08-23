Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Olahraga - Liga Indonesia

Punya Kenangan Buruk di Stadion Sultan Agung, Persib Bandung Siap Bangkit

Sabtu, 23 Agustus 2025 – 12:25 WIB
Punya Kenangan Buruk di Stadion Sultan Agung, Persib Bandung Siap Bangkit - JPNN.COM
Pelatih Persib Bojan Hodak. Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com - Persib Bandung akan bertandang ke markas PSIM Yogyakarta pada pertandingan pekan ke-3 BRI Super League 2025/26. 

Laga itu akan digelar di Stadion Sultan Agung, Bantul, Minggu (24/8/2025) kick-off 15.30 WIB. 

Kenangan Buruk Persib di Stadion Sultan Agung

Persib memiliki pengalaman kurang menyenangkan di stadion ini. Bukan kekalahan, melainkan pemain yang cedera serius karena kondisi rumput yang buruk. 

Dalam laga Persib melawan Barito Putera pada pekan ke-15 Liga 1 2024/25, gelandang senior Dedi Kusnandar harus ditandu ke luar lapangan karena mengalami patah tulang fibula. 

Pergelangan kaki Dado—sapaan akrab Dedi Kusnandar—tertahan dan tertekuk, ketika berusaha mengambil bola yang sedang digiring Rahmat Santoso pada menit 46'.

Dado pun harus menepi hingga akhir musim untuk pemulihan pascaoperasi. 

Meski demikian, PT Liga Indonesia Baru (LIB) tetap memberi izin Stadion Sultan Agung sebagai lokasi pertandingan.

PSIM Yogyakarta menjadikan stadion berkapasitas 35 ribuan itu sebagai markas mereka. 

Persib Bandung akan bermain melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul. Ungkap pengalaman buruk tampil di sana.

