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JPNN.com - Travel - Kuliner

Punya Kuliner Jepang Premium hingga Private Beach, Aloha PIK2 Bisa Jadi Pilihan Liburan Praktis

Minggu, 28 Juni 2026 – 17:47 WIB
Punya Kuliner Jepang Premium hingga Private Beach, Aloha PIK2 Bisa Jadi Pilihan Liburan Praktis - JPNN.COM
Juru masak di Quevo Grill House & Lounge tengah memperlihatkan aksi akrobatik dalam memasak di depan pengunjung. Foto: PIK2

jpnn.com, JAKARTA - Warga Jakarta dan sekitarnya yang ingin menikmati akhir pekan di tepi pantai kini bisa melakukannya tanpa harus merencanakan perjalanan jauh ke luar kota.

Ada Aloha di Pantai Indah Kapuk 2 (PIK2) sebagai pilihan warga yang ingin menghabiskan waktu bersama keluarga, sahabat, atau pasangan dengan suasana lebih santai.

Aloha PIK2 sebagai kawasan waterfront di tepi Laut Jawa menawarkan pengalaman berlibur praktis. Pengunjung bisa berjalan santai, menikmati angin laut, mencari spot foto, hingga menyaksikan matahari terbenam.

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Suasana di Aloha PIK2 yang berubah sepanjang hari merupakan pesona tersendiri. Pada pagi dan siang hari, destinasi wisata kuliner dan rekreasi tepi laut itu cocok untuk agenda brunch atau satapan (breakfast) dan makan siang (lunch).

Menjelang sore, pengunjung yang mulai memadati area waterfront Aloha PIK2 bisa menikmati panorama sunset.

Adapun malam hari di Aloha PIK2 menjadi waktu yang tepat untuk melanjutkan aktivitas dengan makan bersama.

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Salah satu pilihan yang kini tersedia untuk makan malam itu ialah Quevo Grill House & Lounge. Restoran yang resmi dibuka pada 21 Juni 2026 itu mengusung konsep social dining.

Punya Kuliner Jepang Premium hingga Private Beach, Aloha PIK2 Bisa Jadi Pilihan Liburan PraktisPeresmian Quevo Grill House & Lounge di kawasan Aloha, PIK2, pada 21 Juni 2026.

Aloha PIK2 sebagai kawasan waterfront di tepi Laut Jawa menawarkan pengalaman berlibur praktis.

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TAGS   PIK2  Aloha PIK2  PIK  Jepang  kuliner Jepang 
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