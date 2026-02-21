Punya Memori Buruk Lawan Persita Tangerang, Persib Bandung Siap Balas Dendam di GBLA

jpnn.com - Persib Bandung langsung mengalihkan fokus ke kompetisi BRI Super League seusai tersingkir di 16 besar AFC Champions League Two (ACL 2).

Skuad Maung Bandung tak punya banyak waktu untuk larut dalam kekecewaan.

Pasalnya, mereka akan menjamu Persita Tangerang pada laga pekan ke-22 Super League di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Minggu (22/2/2026) malam.

Pertandingan ini menjadi momentum balas dendam Persib atas Persita. Pada pertemuan pertama lalu, Maung Bandung takluk 1-2 saat bermain di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Bali.

Pelatih Persib Bojan Hodak masih mengingat betul laga tersebut.

Menurutnya, timnya gagal memanfaatkan peluang, termasuk penalti Luciano Guaycochea yang tak berbuah gol, sebelum akhirnya kebobolan dua kali oleh Javlon Guseynov dan Esal Sahrul.

Gol telat dari Beckham Putra kala itu juga tak mampu menyelamatkan Persib dari kekalahan.

"Kami kalah di pertemuan pertama dengan skor 1-2 di Bali. Kami gagal penalti, Lucho gagal memanfaatkan situasi penalti dan ada beberapa peluang yang lain," kata Hodak, Sabtu (21/2).