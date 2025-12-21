Punya Rekor Mentereng, PSM Enggan Jemawa Lawan Malut United

Minggu, 21 Desember 2025 – 04:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - PSM Makassar enggan terlena dengan rekor kandang mentereng menghadapi Malut United di lanjutan Super League 2025/26.

Pelatih PSM Tomas Trucha menilai klub berjuluk Laskar Kie Raha itu merupakan tim yang punya komposisi solid.

Terbukti konsistensi semifinalis Liga 2 musim 2023/24 terus hingga kini dengan menghuni peringkat empat di bawah Borneo FC, Persija Jakarta, dan Persib Bandung.

“Setelah saya cek lebih dalam lagi pertandingan-pertandingan mereka, saya pikir mereka adalah tim yang sangat bagus,” ungkap pelatih kelahiran 17 Oktober 1971 itu.

“Ini akan menjadi pertandingan terberat untuk kami," sambungnya.

PSM memang tengah dalam kepercayaan diri mengingat telah mengoleksi tujuh kemenangan dari delapan laga saat bermain di hadapan publik sendiri.

Rekor tersebut dijadikan motivasi untuk bisa meraih kemenangan melawan Malut United.

Kemenangan dibutuhkan untuk mendongkrak posisi tim berjuluk Juku Eja tersebut masih tertahan di posisi ke-9.