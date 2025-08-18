Pupuk Indonesia Bangun Kepedulian Karyawan Lewat Program AKSI 2025 di Banyuwangi

jpnn.com, BANYUWANGI - Sebanyak 100 karyawan Pupuk Indonesia Grup mengikuti program community action bertajuk 'Ajang Kolaborasi Seluruh Insan (AKSI)' di Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.

Program yang dibuka Direktur SDM & Umum PT Pupuk Indonesia (Persero) Tina T Kemala Intan pada Minggu (17/8) itu menjadi upaya perusahaan membangun empati dan kepedulian karyawan terhadap masyarakat.



Tina menyampaikan kegiatan AKSI ini merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perusahaan dan melibatkan karyawan Pupuk Indonesia Grup dari lintas unit kerja.

Para karyawan terjun langsung melaksanakan kegiatan TJSL di wilayah kerja operasional Pupuk Indonesia Grup.



"Tahun lalu di Dieng, sekarang di Banyuwangi. Kami wajib melaksanakan TJSL untuk menumbuhkan empati dan kepedulian terhadap sekitar. Insan Pupuk Indonesia Grup jangan fokus mencari untung terus lupa untuk memberi manfaat. Ini sebuah kewajiban bukan hanya perusahaan, tapi juga bagi seluruh karyawan," ujar Tina dalam keterangannya, Senin (18/8).



Lebih lanjut Tina berharap AKSI yang merupakan kegiatan tahunan ini dapat menginspirasi Insan Pupuk Indonesia Grup untuk berbuat positif yang berdampak pada pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Ditegaskan Tina, semakin maju kinerja Pupuk Indonesia Grup, semakin besar pula kontribusi yang diberikan perusahaan untuk masyarakat.



"Mari jadikan AKSI sebagai budaya perusahaan yang mengedepankan kolaborasi khususnya dengan stakeholder di wilayah operasional Pupuk Indonesia Grup untuk mendukung keberlanjutan bisnis perusahaan," ujar Tina.



Di tempat yang sama, Senior Vice President (SVP) TJSL PT Pupuk Indonesia (Persero) Junianto Simare Mare menambahkan kegiatan AKSI ini digelar di Desa Sumbersewu mulai 16-20 Agustus 2025.

Ada total 100 karyawan aktif di Pupuk Indonesia Grup menjadi peserta AKSI, peserta ini dipilih melalui seleksi dari banyaknya pendaftar.



Perinciannya, karyawan yang mengikuti kegiatan AKSI adalah Pupuk Indonesia sebanyak 22 orang, Petrokimia Gresik 6 orang, Pupuk Kujang 20 orang, Pupuk Kalimantan Timur 5 orang, Pupuk Sriwidjaja Palembang 26 orang, Pupuk Iskandar Muda 17 orang, Rekayasa Industri 2 orang, Pupuk Indonesia Niaga 1 orang, dan Pupuk Indonesia Logistik 1 orang.



"Seluruh karyawan ini menginap di rumah warga, bukan di hotel. Mereka akan merasakan bagaimana kehidupan sehari-hari di Desa Sumbersewu dengan potensi-potensi yang ada," ungkap Junianto.

Dari ratusan karyawan ini dibagi lagi menjadi empat kegiatan aksi besar, yaitu Pilar Pertanian meliputi sub program SAPA TANI (Sosialisasi Pemupukan Berimbang dan Analisis Uji Tanah), SEMARAK TANI (Semangat Karyawan Kolaboratif Tani), SEHATI (Sayuran Hidroponik Ibu-ibu Terampil dan Inovatif).



Pilar kedua, yaitu Pilar Sosial dengan sub program berupa GERMAS SEWU (Gerakan Masyarakat Sehat Desa Sumbersewu), KEMAS BAIK (Kemasan dan Branding UMKM), BAKTI BERSAMA (Bersih Aktif Kampung Tertib Inisiatif Bergerak Satu Rasa Masyarakat), TURNAMEN FUTSAL antar-Rukun Warga (RW), dan lomba tujuh belasan warga MERDEKA RIA.

Untuk Pilar Pendidikan akan ada sub program ROBOKIDS yang memperkenalkan bagaimana cara merakit dan menggerakkan robot sederhana, PETUALANG TANGGUH berupa simulasi tanggap bencana untuk anak Sekolah Dasar (SD), dan POJOK LITERASI yaitu kelas mendongeng interaktif.



Pilar terakhir fokus pada bidang lingkungan dengan sub program TERAS SAMUDRA (Tata Estetika Ruang Atraktif untuk Sadar Wisata), SAPU SAMUDRA (Sadar Pantai untuk Samudera Bersih), SERATUS CEMARA yang akan menanam 100 pohon Cemara laut. Selain itu juga ada sub program KOHEMAT (Kotoran Hewan Menjadi Media Tanam) dan sub program bertutur (Bersama Rawat Tukik Tuju Rumah).



Semua kegiatan ini akan dilakukan untuk mendukung pengembangan ekonomi dan ekosistem yang ada di Desa Sumbersewu.