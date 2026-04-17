JPNN.com - Olahraga - All Sport

Pupuk Indonesia Dukung Kejurnas Angkat Besi Senior 2026 di Bandung

Jumat, 17 April 2026 – 18:33 WIB
jpnn.com, BANDUNG - PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali mendukung pembinaan berkelanjutan untuk atlet angkat besi atau lifter melalui Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Senior 2026 di GOR Saparua Bandung, Jawa Barat, 17-19 April 2026.

Ajang ini diikuti 257 lifter dan official dari 25 provinsi di Indonesia.

Direktur Operasi PT Pupuk Indonesia (Persero), Dwi Satriyo Annurogo menyampaikan pihaknya memberi kesempatan untuk berkontribusi bagi pembinaan atlet angkat besi Indonesia melalui ajang kejurnas selama lima tahun terakhir.

Pupuk Indonesia berkolaborasi bersama ketiga anggota holding-nya, yaitu Petrokimia Gresik, Pupuk Kalimantan Timur, dan Pupuk Sriwidjaja Palembang.

Mereka berkomitmen untuk mendukung pembinaan atlet secara berkelanjutan.

"Pembinaan berkelanjutan akan melahirkan atlet-atlet berprestasi, termasuk Rizki Juniansyah yang meraih medali emas dalam Olimpiade 2024. Prestasi ini dibutuhkan pembinaan yang berkelanjutan. Untuk itulah, Pupuk Indonesia berkomitmen memberikan dukungan secara berkelanjutan," ujar Dwi Satriyo.

Dia memberikan apresiasi karena komitmen ini menghasilkan prestasi yang mampu mengharumkan nama Indonesia di tingkat internasional.

Menurutnya rekor dunia angkat besi juga diraih oleh atlet angkat besi Indonesia.

