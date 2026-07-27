Pupuk Indonesia Dukung Regenerasi Atlet Angkat Besi Lewat Kejurnas Youth & Junior 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) berkomitmen dalam mendukung kemajuan olahraga nasional.

Komitmen tersebut diwujudkan dengan kembali mendukung penyelenggaraan Kejuaraan Nasional (Kejurnas) Angkat Besi Youth & Junior Pupuk Indonesia 2026 yang digelar Pengurus Besar Perkumpulan Angkat Besi Seluruh Indonesia (PB PABSI) di Semarang, pada 22–24 Juli 2026.

Senior Vice President (SVP) Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Pupuk Indonesia, Frans Adisuranta Ginting mengungkapkan Pupuk Indonesia selama lima tahun terakhir berkolaborasi dengan PB PABSI dalam mendukung penyelenggaraan Kejurnas Angkat Besi.

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Hal ini sebagai komitmen perusahaan untuk membangun prestasi olahraga Indonesia secara berkelanjutan.

"Dukungan Pupuk Indonesia bukan dukungan sesaat. Pupuk Indonesia sudah lima tahun aktif berkontribusi bagi pembinaan atlet angkat besi nasional. Pupuk Indonesia siap mendukung PB PABSI untuk menciptakan atlet-atlet berprestasi melalui ajang Kejurnas," ujar Frans.

Dia menambahkan mencetak atlet berprestasi merupakan proses yang membutuhkan waktu.

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Oleh karena itu, diperlukan penjaringan atlet sejak usia muda, hingga memberikan kesempatan mengikuti kompetisi internasional sebagai bagian dari proses peningkatan prestasi.

"Untuk mewujudkannya tentu tidak bisa secepat kilat, tidak semudah membalik telapak tangan, tapi harus dipupuk. Dibutuhkan penjaringan, pembinaan, serta mengikuti event internasional. Seperti tahun 2028 akan ada Olimpiade di Los Angeles. Kemudian di September 2026 ada Asian Games di Jepang," jelasnya.