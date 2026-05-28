Pupuk Indonesia Grup Salurkan Ratusan Hewan Kurban untuk 152 Ribu Penerima Manfaat

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyalurkan sebanyak 474 hewan kurban di momen Hari Raya Iduladha 1447H.

Hewan kurban terdiri dari sapi dan kambing ini akan didistribusikan untuk 152.640 penerima manfaat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

SVP TJSL Pupuk Indonesia, Frans Adisuranta Ginting menyampaikan penyaluran hewan kurban ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat kepedulian sosial dan berbagi manfaat kepada masyarakat, khususnya di wilayah operasional perusahaan.

“Melalui program penyaluran hewan kurban ini, Pupuk Indonesia Grup ingin terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Frans.

Menurut Frans, keberhasilan Pupuk Indonesia Grup menjalankan amanah Pemerintah menyalurkan pupuk bersubsidi ke petani dan pembudidaya ikan seluruh Indonesia ini juga tidak lepas dari dukungan dan doa masyarakat sekitar perusahaan.

Program penyaluran hewan kurban dilakukan secara bertahap oleh seluruh entitas anggota Pupuk Indonesia Grup.

Perinciannya 247 ekor sapi dan 227 ekor kambing.

Jumlah hewan kurban yang sudah disalurkan ini lebih banyak apabila dibandingkan dengan momen Iduladha tahun lalu, yaitu sebanyak 355 hewan kurban.