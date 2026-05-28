Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pupuk Indonesia Grup Salurkan Ratusan Hewan Kurban untuk 152 Ribu Penerima Manfaat

Kamis, 28 Mei 2026 – 20:47 WIB
Pupuk Indonesia Grup Salurkan Ratusan Hewan Kurban untuk 152 Ribu Penerima Manfaat - JPNN.COM
PT Pupuk Indonesia (Persero) menyalurkan sebanyak 474 hewan kurban di momen Hari Raya Iduladha 1447H. Foto: Dokumentasi Pupuk Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyalurkan sebanyak 474 hewan kurban di momen Hari Raya Iduladha 1447H.

Hewan kurban terdiri dari sapi dan kambing ini akan didistribusikan untuk 152.640 penerima manfaat yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

SVP TJSL Pupuk Indonesia, Frans Adisuranta Ginting menyampaikan penyaluran hewan kurban ini merupakan bagian dari komitmen perusahaan dalam memperkuat kepedulian sosial dan berbagi manfaat kepada masyarakat, khususnya di wilayah operasional perusahaan.

Baca Juga:

“Melalui program penyaluran hewan kurban ini, Pupuk Indonesia Grup ingin terus hadir memberikan manfaat nyata bagi masyarakat," kata Frans.

Menurut Frans, keberhasilan Pupuk Indonesia Grup menjalankan amanah Pemerintah menyalurkan pupuk bersubsidi ke petani dan pembudidaya ikan seluruh Indonesia ini juga tidak lepas dari dukungan dan doa masyarakat sekitar perusahaan.

Program penyaluran hewan kurban dilakukan secara bertahap oleh seluruh entitas anggota Pupuk Indonesia Grup.

Baca Juga:

Perinciannya 247 ekor sapi dan 227 ekor kambing.

Jumlah hewan kurban yang sudah disalurkan ini lebih banyak apabila dibandingkan dengan momen Iduladha tahun lalu, yaitu sebanyak 355 hewan kurban.

penyaluran hewan kurban merupakan bagian dari komitmen Pupuk Indonesia Grup dalam memperkuat kepedulian sosial dan berbagi manfaat kepada masyarakat

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Pupuk Indonesia grup  Pupuk Indonesia  Hewan kurban  Iduladha  penerima manfaat 
BERITA PUPUK INDONESIA GRUP LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp