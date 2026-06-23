Pupuk Indonesia Kembali Masuk Fortune Southeast Asia 500, Peringkat Naik ke Posisi 68

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) kembali masuk dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 (FSEA500) 2026 yang memuat 500 perusahaan terbesar di Asia Tenggara berdasarkan pendapatan tahun fiskal 2025.

Pengakuan tersebut mencerminkan penguatan fundamental bisnis perusahaan yang ditopang oleh transformasi tata kelola dan peningkatan efisiensi, sekaligus memperkuat kesiapan perusahaan menjalankan agenda revitalisasi dan hilirisasi untuk pertumbuhan jangka panjang.

Tahun ini, Pupuk Indonesia berada di posisi ke-68 dalam daftar Fortune Southeast Asia 500 dengan membukukan pendapatan audited sebesar Rp 90,4 triliun atau tumbuh 10 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

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Sekretaris Perusahaan Pupuk Indonesia Yehezkiel Adiperwira mengatakan capaian tersebut menunjukkan keberhasilan perusahaan dalam menjaga keseimbangan antara pencapaian kinerja bisnis dan pelaksanaan mandat strategis untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Peringkat Pupuk Indonesia dalam Fortune Southeast Asia 500 mencerminkan kuatnya fundamental bisnis perusahaan yang dibangun melalui transformasi tata kelola dan peningkatan efisiensi secara berkelanjutan," kata Yehezkiel dalam keterangannya, Selasa (23/6).

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Menurut Yehezkiel, fondasi tersebut memungkinkan Pupuk Indonesia untuk terus mendukung ketahanan pangan nasional sekaligus mempercepat investasi yang memperkuat daya saing dan membuka peluang pertumbuhan baru bagi perusahaan.

Penguatan fundamental bisnis Pupuk Indonesia tidak terlepas dari transformasi tata kelola pupuk bersubsidi yang dilakukan pemerintah.