JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pupuk Indonesia Pastikan HET Pupuk Bersubsidi Berlaku di Titik Serah

Sabtu, 20 September 2025 – 15:22 WIB
Pupuk Indonesia (Persero) memastikan penyaluran pupuk bersubsidi ke para petani terdaftar pada titik serah berlaku sesuai dengan HET. Foto: Pupuk Indonesia

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Indonesia (Persero) memastikan penyaluran pupuk bersubsidi ke para petani terdaftar pada titik serah berlaku sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) yang berlaku.

HET adalah harga pembelian pupuk bersubsidi oleh petani terdaftar pada titik serah yang telah ditetapkan Pemerintah.

Hal itu diungkapkan langsung oleh Senior Vice President (SVP) Strategi Penjualan & Pelayanan Pelanggan PT Pupuk Indonesia (Persero), Deni Dwiguna Sulaeman pada acara Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Tata Cara Penyaluran Pupuk Bersubsidi berkolaborasi dengan Komisi IV DPR Republik Indonesia di Kabupaten Bandung, Rabu (17/9).

"HET pupuk bersubsidi berlaku untuk pengambilan di titik serah yang saat ini terdiri dari empat entitas, yaitu kios pengecer, gapoktan (gabungan kelompok tani), pokdakan (kelompok budi daya ikan), dan koperasi yang ditunjuk, bukan pembelian yang diantar," ungkap Deni Dwiguna.

Adapun HET pupuk bersubsidi sesuai regulasi yaitu, pupuk Urea sebesar Rp2.250 per kilogram (kg), kemudian NPK Rp2.300/kg, NPK Khusus Kakao Rp3.300/kg, dan HET pupuk organik Rp800/kg.

Deni menegaskan apabila ada biaya tambahan untuk pengantaran, harus dibuatkan nota terpisah.

“Bagi para petani terdaftar, harus dipastikan menebus dengan HET di kios, jika ada penambahan seperti ongkos kirim atau iuran kelompok, maka nota penebusan harus dipisahkan. Misalkan harga satu zak Urea Rp112.500, dan biaya antaranya Rp20.000 satu zaknya, jangan satu kali transfer Rp132.500. Transfer pembayaran pupuk dan biaya pengantaran harus dipisahkan,” jelasnya.

Lebih lanjut Deni menyampaikan bahwa, Pupuk Indonesia berkomitmen menyalurkan pupuk bersubsidi sesuai dengan prinsip 7 Tepat (Tepat Jenis, Jumlah, Harga, Tempat, Waktu, Mutu, dan Penerima).

