Pupuk Indonesia Salurkan 737.125 Ton Pupuk Subsidi di Pulau Sumatera

jpnn.com, PALEMBANG - PT Pupuk Indonesia (Persero) berhasil menyalurkan 737.125 ton pupuk bersubsidi ke seluruh pulau Sumatera.

Sampai dengan 30 April 2026, angka realisasi tersebut sudah mencapai 33 persen dari total alokasi yang ditetapkan Pemerintah, yakni sebesar 2.228.539 ton.

Regional Chief Executive Officer 1 Pupuk Indonesia, Eko Suroso mengatakan keberhasilan Pupuk Indonesia dalam menyalurkan pupuk bersubsidi itu tidak lepas dari peran seluruh mitra atau stakeholder seperti Pelaku Usaha Distribusi (PUD), hingga dukungan Dinas Pertanian.

Baca Juga: Pupuk Indonesia Siapkan Stok Pupuk Bersubsidi Hingga 205 Ribu Ton untuk Indonesia Timur

“Dapat kami sampaikan, tingginya realisasi penyaluran pupuk bersubsidi di Pulau Sumatera tidak terlepas dari kebijakan Pemerintah di sektor pupuk. Melalui kebijakannya, pemerintah telah memudahkan proses penebusan melalui aplikasi i-Pubers dan kebijakan penurunan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku sejak Oktober 2025,” ungkap Eko dalam kegiatan Media Gathering yang digelar di Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel), Selasa (12/5).

Dalam rangka memperkuat sistem penyaluran pupuk bersubsidi yang lebih transparansi dan akuntabilitas, kata Eko, Pupuk Indonesia melalui Kompartemen Penjualan Regional 1 akan menggandeng stakeholder penting seperti insan media, Pelaku Usaha Distribusi, hingga Pemerintah Daerah (Pemda).

Dia mengatakan langkah ini menjadi bagian dari upaya strategis perusahaan dalam memastikan informasi terkait kebijakan dan penyaluran pupuk, khususnya pupuk bersubsidi, dapat tersampaikan secara terbuka, akurat, dan tepat sasaran kepada masyarakat.

Baca Juga: Pupuk Indonesia Dukung Kejurnas Angkat Besi Senior 2026 di Bandung

“Transparansi menjadi komitmen utama kami. Media memiliki peran strategis dalam memastikan informasi yang diterima masyarakat, khususnya petani, tidak hanya cepat tetapi juga akurat dan berimbang,” ujarnya.

Senior Manager Pendukung Penjualan Regional 1 Pupuk Indonesia Yoyo Supriyanto mengatakan keberhasilan Perusahaan menyalurkan 737.125 ton pupuk bersubsidi ke seluruh pulau Sumatera karena beberapa strategi, termasuk strategi penguatan pengawasan, peningkatan koordinasi dengan PUD/distributor, serta upaya memastikan pupuk tersalurkan sesuai dengan ketentuan dan kebutuhan petani.