Pupuk Indonesia Siapkan Stok Pupuk Bersubsidi Hingga 205 Ribu Ton untuk Indonesia Timur

Jumat, 24 April 2026 – 15:04 WIB

jpnn.com, MAKASSAR - PT Pupuk Indonesia (Persero) menyiapkan stok pupuk bersubsidi wilayah Indonesia bagian Timur sebanyak 205.451 ton.

Stok yang disiapkan saat memasuki musim tanam April-September ini sudah berada di gudang penyangga tingkat kabupaten/kota, gudang Pelaku Usaha Distribusi (PUD), dan gudang milik Penerima Pupuk pada Titik Serah (PPTS).

Regional CEO 4 Pupuk Indonesia Wisnu Ramadhani menjelaskan stok ini terdiri dari enam jenis pupuk bersubsidi, seperti Urea, NPK Phonska, NPK Formula Khusus Kakao, Organik, ZA, dan SP-36.

"Pupuk ini siap ditebus petani untuk mendukung peningkatan produktivitas di musim tanam April-September," kata Wisnu dalam keterangannya, Jumat (24/4).

Pernyataan tersebut disampaikannya dalam acara 'Media Gathering Regional 4' di Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (22/4).

Wisnu berharap petani mengoptimalkan stok ini dengan melakukan penebusan.

Selain stok, Wisnu juga menyampaikan penebusan pupuk subsidi hingga April 2026 sudah mencapai 357.227 ton atau sekitar 21 persen dari total alokasi pupuk bersubsidi untuk wilayah Regional 4 atau Indonesia bagian Timur selama 2026 sebesar 1.689.794 ton.

Tingginya serapan pupuk di Indonesia Timur ini juga memberikan kontribusi pada besarnya penyerapan pupuk nasional.