Pupuk Iskandar Muda Investigasi Penyebab Kebakaran Dinding Gudang & Transfer Tower Pabrik NPK

Sabtu, 30 Agustus 2025 – 17:22 WIB
Pupuk Iskandar Muda Investigasi Penyebab Kebakaran Dinding Gudang & Transfer Tower Pabrik NPK
Asap mengepul dari kebakaran pabrik NPK PT PIM Aceh Utara, Jumat (29/8/2025). ANTARA/HO

jpnn.com, ACEH UTARA - PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) mengupdate terkait insiden kebakaran yang terjadi pada bagian dinding luar gudang penyimpanan dan transfer tower produk curah NPK PIM.

“Kami pastikan tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini dan tidak ada gangguan terhadap proses produksi maupun distribusi produk PIM,” ujar Muhammad Taufiq, Pgs. Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Iskandar Muda.

Seperti diketahui insiden kebakaran dilaporkan terjadi pada Jumat, 29 Agustus 2025. Sumber api awal diketahui oleh operator pada pukul 15.05 WIB.

Tim pemadam kebakaran PIM segera melakukan penanggulangan kebakaran, kemudian dibantu oleh tim pemadam kebakaran Pemko Lhokseumawe.

Api berhasil dipadamkan pada pukul 15.59 WIB, sehingga tidak meluas ke dalam gudang dan tidak menimbulkan kerugian yang signifikan.

Taufiq menuturkan PIM saat ini sedang melakukan investigasi lebih lanjut untuk memastikan penyebab kebakaran dan mengambil langkah-langkah pencegahan agar kejadian serupa tidak terulang.

PT Pupuk Iskandar Muda berkomitmen untuk menjaga keselamatan kerja dan keamanan fasilitas sesuai dengan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang berlaku guna mendukung Ketahanan Pangan Nasional.(chi/jpnn)

Pupuk Iskandar Muda berkomitmen untuk menjaga keselamatan kerja dan keamanan fasilitas sesuai dengan standar K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) yang berlaku.

Redaktur & Reporter : Yessy Artada

