Pupuk Kaltim Hadirkan Sirkuit Nasional C Pertama di Bontang

jpnn.com, BONTANG - Turnamen Sirkuit Nasional (Sirnas) C Bulutangkis Pupuk Kaltim Open 2025 berlangsung di Kota Bontang, pada 8-13 Desember.

Untuk pertama kalinya Bontang dipercaya sebagai tuan rumah kejuaraan berskala nasional, melalui dukungan Pupuk Kaltim.

Ketua Panitia Sirnas Pupuk Kaltim Open 2025, Azwar Janur mengungkapkan antusiasme peserta sangat tinggi, dengan total partisipasi mencapai 793 atlet dari 75 klub seluruh Indonesia.

"Jumlah peserta mengalami peningkatan dari Pupuk Kaltim Open sebelumnya, yang membuktikan besarnya minat klub nasional untuk ikut serta, sekaligus menunjukkan kepercayaan komunitas bulutangkis terhadap Bontang sebagai tuan rumah event resmi PBSI," ujar Azwar Janur, saat mengawali kegiatan di GOR Pupuk Kaltim, Senin (8/12) malam.

Direktur Utama Pupuk Kaltim Gusrizal, mengatakan Sirnas C Pupuk Kaltim Open 2025 merupakan bagian dari komitmen Pupuk Kaltim untuk terus memperluas kontribusi bagi masyarakat.

Kegiatan ini pun langkah besar Pupuk Kaltim membawa nama Bontang dalam peta penting kompetisi bulutangkis nasional, sejalan dengan visi perusahaan untuk terus tumbuh dan memberi dampak positif terhadap pembangunan dengan lebih signifikan.

“Ini menjadi tonggak sejarah membanggakan bagi Pupuk Kaltim, karena pertama kalinya Sirkuit Nasional C PBSI digelar di Bontang, serta masuk peta penting kompetisi bulutangkis nasional. Hal ini salah satu pencapaian perjalanan perusahaan di usia ke-48 tahun,” ungkap Gusrizal.

Dijelaskan Gusrizal, Pupuk Kaltim memastikan seluruh fasilitas pertandingan maupun pendukung memenuhi standar PBSI, termasuk kualitas layanan dan kenyamanan bagi para peserta.