JPNN.com - Nasional - Humaniora

Pupuk Kaltim Maksimalkan Produksi untuk Dukung Musim Tanam Oktober–Maret

Selasa, 21 Oktober 2025 – 11:07 WIB
Pupuk Kaltim maksimalkan produksi untuk mendukung musim tanam pada bulan Oktober sampai Maret 2026. Foto: Pupuk Kaltim

jpnn.com, BONTANG - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim), sebagai bagian dari Pupuk Indonesia Holding Company terus memacu produksi untuk memastikan ketersediaan stok pupuk menghadapi musim tanam Oktober–Maret.

Hingga 10 Oktober 2025, Pupuk Kaltim berhasil mencatat total produksi sebesar 5.348.578 ton atau lebih dari 80% dari target tahun 2025.

Direktur Operasi Pupuk Kaltim F. Purwanto menjelaskan pencapaian produksi ini merupakan bagian dari langkah Pupuk Kaltim dalam menjamin ketersediaan stok pupuk bagi petani untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

“Kami terus memastikan operasional produksi berjalan lancar, guna memenuhi kebutuhan pupuk secara optimal, terutama untuk musim tanam akhir tahun ini,” ujarnya dalam keterangan, Selasa (21/10).

Lebih lanjut, Purwanto menjelaskan hingga 10 Oktober 2025, Pupuk Kaltim telah memproduksi 2.849.530 ton pupuk Urea dan 247.745 ton pupuk NPK.

Sementara untuk produk petrokimia, perusahaan mencatatkan realisasi produksi sebesar 2.251.303 ton amonia.

Dengan capaian produksi yang positif tersebut, Pupuk Kaltim optimistis dapat memenuhi target produksi tahun 2025 sebesar 6,43 juta ton, yang meliputi 3,43 juta ton urea, 285 ribu ton NPK, dan 2,71 juta ton amonia.

Optimisme ini didukung oleh performa operasional yang stabil serta kapasitas produksi tahunan dari 13 pabrik, dengan total mencapai 3,43 juta ton urea, 300 ribu ton NPK, dan 2,74 juta ton amonia.

Pupuk Kaltim akan terus meningkatkan kapasitas produksi guna menunjang sektor pertanian nasional.

