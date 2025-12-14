Pupuk Kaltim Peringati HUT ke-48 dengan Menanam 1.977 Pohon

jpnn.com, BONTANG - Memperingati HUT ke-48 pada 7 Desember 2025, PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) melaksanakan aksi penanaman 1.977 pohon sebagai bagian dari komitmen perusahaan terhadap pelestarian lingkungan.

Momentum ini juga sejalan dengan semangat Hari Menanam Pohon Indonesia 2025, yang semakin menegaskan kontribusi nyata Pupuk Kaltim dalam upaya konservasi dan pengurangan emisi karbon.

“Momentum HUT Pupuk Kaltim ke-48 dan Hari Menanam Pohon Indonesia beberapa waktu lalu mengingatkan kita bahwa pembangunan industri harus berjalan seiring dengan pelestarian lingkungan. Alhamdulillah, kami terus memperluas aksi penanaman pohon sebagai warisan hijau bagi masa depan, dan juga menegaskan komitmen kami dalam penerapan prinsip Environment, Social and Governance (ESG),” ujar Direktur Pengembangan Pupuk Kaltim Mohamad Agung.

Baca Juga: Pupuk Kaltim Raih Predikat The Most Trusted Company di Ajang CGPI 2025

Pupuk Kaltim memulai aksi penanaman 1.977 pohon secara bertahap, diawali dengan penanaman 153 bibit pohon buah pada 6 Desember 2025 di lahan seluas 2.700 meter persegi di area perusahaan. Adapun jenis bibit yang ditanam yaitu Mangga Gadung, Mangga Madu, Mangga Mahatir, Alpukat Aligator, Alpukat Mentega, dan Alpukat Miki.

Kegiatan penanaman tahap awal ini melibatkan Direksi, Komisaris, 280 orang karyawan dan 20 orang anggota Perkumpulan Istri Karyawan Pupuk Indonesia Grup (PIKA-PI Grup).

Penanaman perdana sebanyak 153 bibit pohon ini akan dilanjutkan di berbagai area Pupuk Kaltim hingga mencapai total 1.977 pohon. Angka tersebut dipilih secara khusus sebagai simbol tahun berdirinya perusahaan pada tahun 1977.

Aksi penanaman 1.977 pohon ini juga merupakan bagian dari program Community Forest yang telah dijalankan Pupuk Kaltim sejak 2022. Melalui program penghijauan tersebut, Pupuk Kaltim telah berhasil menanam total 939.363 di lahan seluas 451 hektar, terdiri dari 539.363 pohon berbagai jenis dan 400.000 mangrove.

Program penanaman pohon oleh Pupuk Kaltim telah dilaksanakan di beberapa wilayah di Indonesia seperti Kalimantan Timur, Jawa Barat, dan Papua Barat Daya, dengan jenis tanaman beragam seperti mangrove, mangga, nangka, durian, alpukat, sirsak, serta buah lokal seperti matoa, bisbul, menteng, dan gandaria.