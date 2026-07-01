Pupuk Kaltim Raih Penghargaan di Ajang AREA 2026

jpnn.com, JAKARTA - PT Pupuk Kalimantan Timur (Pupuk Kaltim) meraih penghargaan Asia Responsible Enterprise Awards (AREA) 2026, dalam kategori Social Empowerment.

Penghargaan ini konsisten diraih Pupuk Kaltim sejak 2019, melihat keberhasilan perusahaan dalam pemberdayaaan masyarakat dan penciptaan nilai bersama bagi lingkungan.

Tahun ini Pupuk Kaltim mengangkat program "Cerdas Dalam Wirausaha Jamur Unggulan untuk Masyarakat Sejahtera (CENDAWAN JUARA), yang digelar di Kelurahan Guntung, Kota Bontang.

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Program ini bagian dari komitmen perusahaan membangun kemandirian ekonomi, melalui pengembangan budidaya jamur yang terintegrasi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Ditopang penguatan kelembagaan kelompok, serta pengembangan usaha berbasis potensi lokal.

"Melalui Cendawan Juara, Pupuk Kaltim mendorong pendekatan ekonomi sirkular dalam membangun usaha masyarakat yang tidak hanya berorientasi ekonomi, tapi juga memberi manfaat nyata terhadap pelestarian lingkungan," ujar VP TJSL Pupuk Kaltim, Rezha Abdillah seusai menerima penghargaan di Kuala Lumpur, Malaysia, Jumat (26/6).

Dijelaskan Rezha, program Cendawan Juara berjalan sejak 2025, dengan rencana pendampingan hingga 2029.

Pendekatan jangka panjang dirancang agar kelompok binaan tidak hanya mampu menjalankan budidaya, tapi juga berkembang menjadi usaha mandiri dengan tata kelola yang baik, serta mampu memperluas manfaat program bagi masyarakat sekitar.