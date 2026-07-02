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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Purbaya Akui Kenaikan Harga BBM Picu Inflasi Juni

Kamis, 02 Juli 2026 – 07:40 WIB
Purbaya Akui Kenaikan Harga BBM Picu Inflasi Juni - JPNN.COM
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan inflasi pada Juni 2026 dipengaruhi berbagai kenaikan harga komoditas yang bersifat fluktuatif.

“Khususnya harga BBM dan sejumlah komoditas pangan,” ujar Purbaya, di Jakarta, Rabu (1/6).

Melihat fenomena itu, Purbaya memperkirakan tekanan inflasi akan mereda seiring dengan harga BBM yang mengalami penurunan harga.

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“Setelah harga minyak ini kan udah turun, harga Pertamax saya yakin akan turun pelan-pelan. Jadi, itu tekanan ke inflasi akan segera berkurang,” kata Purbaya

Purbaya menilai laju inflasi saat ini belum mencerminkan adanya peningkatan permintaan masyarakat yang berlebihan. 

Hal itu, kata Purbaya, masih tercermin dari inflasi inti yang masih berada pada level yang relatif terkendali.

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“Basically gitu, kami liat core inflation-nya 2,76 persen. Core inflation-nya kan masih relatif terkendali,” ujarnya.

Adapun Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan inflasi Indonesia pada Juni 2026 mencapai 3,34 persen secara tahunan (year-on-year/yoy). Secara bulanan (month-to-month/mtm), inflasi tercatat sebesar 0,44 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan inflasi pada Juni 2026 dipengaruhi berbagai kenaikan harga komoditas yang bersifat fluktuatif.

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TAGS   inflasi  purbaya  Harga BBM  BPS 
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