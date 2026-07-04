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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Purbaya Akui MBG dan Kopdes Merah Putih Punya Banyak Kekurangan

Sabtu, 04 Juli 2026 – 06:52 WIB
Purbaya Akui MBG dan Kopdes Merah Putih Punya Banyak Kekurangan - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto/ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih masih memiliki banyak kekurangan.

Karena itu, Purbaya mengaku pemerintah terbuka untuk terus melakukan evaluasi, agar pelaksanaannya makin efisien dan tepat sasaran.

Menurutnya, setiap program baru memiliki tantangan pada tahap awal, sehingga pengawasan dan penyempurnaan akan terus dilakukan.

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"Pemerintah tidak menutup mata terhadap berbagai kekurangan yang ada. Yang terpenting adalah setiap kelemahan segera diperbaiki dan pengawasannya diperkuat,” ujar Purbaya dalam keterangannya, Jumat (3/7).

Bahkan Purbaya mengaku  pemerintah telah melakukan langkah-langkah efisiensi anggaran, memperkuat mekanisme pengawasan.

"Serta meningkatkan koordinasi dengan instansi pelaksana agar penggunaan anggaran negara makin akuntabel," bebernya.

Selain itu, Purbaya memastikan reformasi di lingkungan Kementerian Keuangan terus diperkuat, termasuk pemberantasan praktik penyimpangan di sektor perpajakan dan kepabeanan.

Dia menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap aparatur yang terbukti melakukan pelanggaran.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengakui program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih masih memiliki banyak

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TAGS   purbaya  Ekonomi  Reformasi  MBG  Kopdes Merah Putih 
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