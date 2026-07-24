Purbaya Bahas Teknologi Baru untuk BBM Subsidi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas pemanfaatan teknologi untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan LPG 3 kilogram (kg) lebih tepat sasaran.

Pembahasan itu dilangsungkan saat menggelar pertemuan dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri di Kantor Kementerian Keuangan.

"Utamanya bagaimana, saya ingin tahu teknologi yang mau dipakai supaya subsidinya tepat sasaran," ujar Purbaya ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Purbaya menjelaskan saat ini BBM subsidi seperti Pertalite maupun LPG 3 kg masih banyak digunakan oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke atas.

"Kan semua orang, yang kaya juga bisa ambil Pertalite atau gas (LPG 3 kg) misalnya. Dia punya teknologi, saya pengen lihat teknologinya bagaimana sih, penerapan seperti apa," ungkap Purbaya.

Purbaya memastikan bahwa tidak ada pembahasan terkait hal tersebut dan memastikan akan tetap menjaga harga BBM subsidi tetap di level saat ini.

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"Tidak. Yang kami pastikan subsidinya tepat sasaran, sehingga bisa terkendali volumenya. Nanti kalau itu, kami tunggu Pertamina mau mengusulkan apa, hal-hal yang lain saya akan lihat nanti," ujar Purbaya.

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan skema baru distribusi BBM subsidi supaya lebih tepat sasaran, salah satunya mencakup pembatasan pembelian Pertalite dan Solar subsidi atau Biosolar.