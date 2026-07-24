Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Purbaya Bahas Teknologi Baru untuk BBM Subsidi

Jumat, 24 Juli 2026 – 19:44 WIB
Purbaya Bahas Teknologi Baru untuk BBM Subsidi - JPNN.COM
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: ANTARA/Maria Cicilia Galuh

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas pemanfaatan teknologi untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan LPG 3 kilogram (kg) lebih tepat sasaran.

Pembahasan itu dilangsungkan saat menggelar pertemuan dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Simon Aloysius Mantiri di Kantor Kementerian Keuangan.

"Utamanya bagaimana, saya ingin tahu teknologi yang mau dipakai supaya subsidinya tepat sasaran," ujar Purbaya ditemui di Gedung Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat.

Baca Juga:

Purbaya menjelaskan saat ini BBM subsidi seperti Pertalite maupun LPG 3 kg masih banyak digunakan oleh kelompok masyarakat kelas menengah ke atas.

"Kan semua orang, yang kaya juga bisa ambil Pertalite atau gas (LPG 3 kg) misalnya. Dia punya teknologi, saya pengen lihat teknologinya bagaimana sih, penerapan seperti apa," ungkap Purbaya.

Purbaya memastikan bahwa tidak ada pembahasan terkait hal tersebut dan memastikan akan tetap menjaga harga BBM subsidi tetap di level saat ini.

Baca Juga:

"Tidak. Yang kami pastikan subsidinya tepat sasaran, sehingga bisa terkendali volumenya. Nanti kalau itu, kami tunggu Pertamina mau mengusulkan apa, hal-hal yang lain saya akan lihat nanti," ujar Purbaya.

Sebelumnya, pemerintah tengah menyiapkan skema baru distribusi BBM subsidi supaya lebih tepat sasaran, salah satunya mencakup pembatasan pembelian Pertalite dan Solar subsidi atau Biosolar.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa tengah membahas pemanfaatan teknologi untuk memastikan penyaluran bahan bakar minyak (BBM) subsidi dan LPG 3 kg

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   purbaya  BBM subsidi  BBM  teknologi 
BERITA PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp