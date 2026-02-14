Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Purbaya Bawa Kabar Baik soal THR, ASN Wajib Tahu

Sabtu, 14 Februari 2026 – 07:02 WIB
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Meneu) Puraya Yudhi Sadewa mengatakan telah menyiapkan tunjangan hari raya (THR) 2026 ini bagi aparatur sipil negara (ASN), prajurit TNI, serta Polri.

Purbaya mengatakan THR sebesar Rp 55 triliun bakal disalurkan pada awal Ramadan.

“Tetapi, saya tidak tau tanggal pastinya, yang jelas di awal-awal puasa kami harapkan sudah bisa disalurkan,” kata Purbaya dikutip Sabtu (14/2).

Adapun proyeksi belanja pemerintah pada triwulan I 2026 mencapai Rp 809 triliun.

Pemerintah juga mengalokasikan percepatan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebesar Rp 62 triliun, anggaran rehabilitasi dan rekonstruksi bencana Sumatera Rp 6 triliun, serta paket stimulus Rp 13 triliun.

Purbaya menegaskan seluruh rencana itu dijalankan secara tepat waktu guna menjaga momentum pertumbuhan ekonomi.

“Prediksi kami di triwulan pertama, ekonomi bisa tumbuh antara 5,5 persen hingga 6 persen,” kata dia.

Purbaya mengaku target pertumbuhan 5,5 hingga 6 persen ini merupakan angka yang luar biasa.

