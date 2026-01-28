Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Purbaya Beberkan Calon Kuat Kandidat Wamenkeu

Rabu, 28 Januari 2026 – 15:02 WIB
Purbaya Beberkan Calon Kuat Kandidat Wamenkeu
Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung sebagai salah satu calon kuat untuk mengisi posisi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) yang saat ini masih kosong.

Meski mengonfirmasi nama Juda Agung telah masuk dalam bursa calon Wamenkeu, Purbaya mengaku masih belum mengetahui secara pasti siapa yang akan mengisi kursi kosong tersebut.

"Kelihatannya (Juda Agung). Kan saya sudah ketemu dengan beliau, dan kelihatannya sih salah satu calon yang kuat ya," kata Purbaya dikutip Rabu (28/1).

Purbaya memperkirakan pelantikan akan berlangsung pada bulan Februari 2026.

"Pelantikan saya dengar sih Februari ya, ada yang bilang seharusnya Februari. Mungkin minggu depan," ucap Purbaya.

Lebih lanjut, mengenai pembagian tugas Wamenkeu ke depan, dirinya menuturkan belum mengetahui keputusan pasti.

Namun Purbaya memastikan untuk tugas penerimaan bea cukai dan pajak akan ia tangani langsung.

"Saya juga enggak tahu pembagiannya seperti apa, pokoknya kita kerja aja udah. Yang macet-macet saya beresin. Tapi bea cukai dan pajak saya tangani langsung karena itu penting buat penerimaan tahun ini dan untuk menekan defisit anggaran kita," kata Menkeu.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyebut mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Juda Agung sebagai salah satu calon kuat untuk mengisi posisi Wamenkeu

TAGS   Purbaya Yudhi Sadewa  purbaya  Wamenkeu  juda agung  Bank Indonesia  Thomas Djiwandono 
