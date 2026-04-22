Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Purbaya Beberkan Kabar Terbaru Utang Segunung Whoosh, Simak

Rabu, 22 April 2026 – 15:24 WIB
Kereta Cepat Whoosh Jakarta-Bandung. Foto: dok. PT KCIC

jpnn.com, JAKARTA - Restrukturisasi utang segunung proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung Whoosh telah rampung, dan tinggal menunggu pengumuman resmi dari pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa.

Purbaya menjelaskan pengumuman resmi akan disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).

“Sudah kelar (restruktusiasi), tinggal diumumkan,” ujarnya dalam acara Simposium PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) 2026 di Jakarta, Rabu (22/4).

Purbaya mengaku pemerintah juga telah menyampaikan hasil tersebut kepada pemerintah China.

Langkah ini ditempuh untuk menjaga hubungan bilateral jangka panjang serta kepercayaan antara kedua negara.

“Kemarin saya ketemu Menteri Keuangan China. Kan ini berhubungan dengan hubungan jangka panjang antara Indonesia dengan China. Kan saya bilang ke Menteri Keuangan China sudah diputuskan, tinggal diumumkan,” tuturnya.

Diketahui, Kereta Cepat Whoosh ini memiliki beban utang mencapai sekitar USD 7,2 miliar atau setara Rp 116 triliun.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Whoosh  kereta cepat whoosh  utang whoosh  APBN bayar utang whoosh  Purbaya Yudhi Sadewa  purbaya 
BERITA WHOOSH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp