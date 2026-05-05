Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Purbaya Beberkan soal Gaji Manajer Kopdes Merah Putih

Selasa, 05 Mei 2026 – 07:00 WIB
Purbaya Beberkan soal Gaji Manajer Kopdes Merah Putih - JPNN.COM
Ilustrasi saat Presiden Prabowo Subianto (kedua kanan) meninjau Kopdes Merah Putih Bentangan, di Klaten, Jawa Tengah, Senin (21/7/2025). Ilustrasi Foto: ANTARA/HO-Kemenkop

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran untuk membayar gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tidak menambah pos anggaran baru.

Purbaya mengatakan kebutuhan anggaran tersebut dapat dipenuhi dari sisa alokasi dana program Kopdes Merah Putih yang belum seluruhnya terserap.

“Kami akan alokasikan dari beberapa kementerian/lembaga terkait. Gini, itu kan Kopdes Merah Putih kan setahunnya dijatahkan berapa. Itu belum terbentuk semua kan? Di situ masih ada lebih uang yang bisa dipakai ke situ (gaji manajer) untuk sementara. Itu kan hanya dua tahun ke depan. Jadi, uangnya ada,” kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Senin (4/5).

Baca Juga:

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan status manajer Kopdes Merah Putih akan habis selama dua tahun masa kontrak kerja.

Zulhas menyebut para manajer yang lolos seleksi akan dikontrak dengan skema perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT) di bawah naungan BUMN PT Agrinas Pangan Nusantara selama dua tahun.

“Untuk sementara (PKWT) dua tahun. Nanti setelah dua tahun akan menjadi petugas koperasi,” ujar Zulhas.

Baca Juga:

Dengan skema tersebut, para manajer pada tahap awal akan berstatus sebagai pegawai Agrinas Pangan. 

Pemerintah menilai pola ini diperlukan untuk mendukung pembentukan dan operasional awal Kopdes Merah Putih di berbagai daerah.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan anggaran untuk membayar gaji manajer Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) tidak menambah pos anggaran

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Kopdes Merah Putih  purbaya  Gaji  BUMN 
BERITA KOPDES MERAH PUTIH LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp