Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Purbaya Berberkan Kondisi Keuangan Negara pada Kuartal III

Senin, 03 November 2025 – 17:56 WIB
Purbaya Berberkan Kondisi Keuangan Negara pada Kuartal III - JPNN.COM
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: dokumentasi LPS

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga stabil pada kuartal III 2025 ini.

Namun pada kuartal III ini Purbaya terus mewaspadai berbagai risiko dan gejolak ekonomi di dalam dan luar negeri.

“Stabilitas sistem keuangan pada kuartal III-2025 tetap terjaga dan mendukung pencapaian pertumbuhan ekonomi dengan terus mewaspadai berbagai risiko global,” kata Purbaya dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Senin (3/11).

Baca Juga:

Purbaya menjelaskan, pada sisi domestik sektor keuangan mampu menjaga kinerja konsumsi tetap kuat. Hal ini juga diiringi oleh perbaikan keyakinan konsumen terhadap kinerja pemerintah dan perekonomian yang terus membaik.

Penempatan kas pemerintah sebesar Rp 200 triliun kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) juga mampu meningkatkan likuiditas perekonomian, tercermin dari pertumbuhan uang primer (M0) sebesar 13,2 persen secara tahunan (year-on-year/yoy) dan uang beredar dalam arti luas (M2) sebesar 8 persen (yoy) per September 2025.

Kemudian dari sisi global, pertumbuhan ekonomi dunia masih terdampak oleh tarif impor Amerika Serikat (AS) yang menyebabkan ketidakpastian tetap tinggi.

Baca Juga:

Meski begitu, ekspektasi terhadap perbaikan ekonomi ke depan mulai menguat.

Purbaya mengungkapkan, di AS aktivitas ekonomi masih lemah berdampak pada berlanjutnya pasar tenaga kerja, yang memicu penurunan Fed Fund Rate (FFR) sebesar 25 basis poin (bps) menjadi kisaran 3,75 persen hingga 4 persen.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan sistem keuangan Indonesia tetap terjaga stabil pada kuartal III 2025 ini.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  IMF  bank Himbara 
BERITA PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp