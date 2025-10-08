Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Nasional - Humaniora

Purbaya Bilang Ambil Uangnya, Kata Luhut Tidak Perlu

Rabu, 08 Oktober 2025 – 13:02 WIB
Purbaya Bilang Ambil Uangnya, Kata Luhut Tidak Perlu - JPNN.COM
Makan Bergizi Gratis alias MBG. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa akan memotong anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) jika tidak terserap hingga akhir Oktober tahun ini.

Purbaya menyampaikan hal tersebut untuk merespons pernyataan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan yang berkata agar anggaran MBG tidak perlu ditarik.

“Tetap akan perlu asesmen. Saya akan nilai sampai akhir Oktober. Kalau akhir Oktober, saya tahu, nanti sampai Desember, beberapa triliun gak terpakai, ya, saya ambil uangnya,” kata Purbaya, Selasa (7/10).

Baca Juga:

Menteri kelahiran Bogor 61 tahun yang lalu itu berujar, jika anggaran untuk MBG ditarik, maka selanjutnya akan dialihkan untuk program-program lainnya yang dinilai lebih siap untuk menyerap.

“Kalau enggak dipakai, ya, diambil. Di sana juga menganggur duitnya. Saya menyebarkan ke tempat lain yang lebih siap,” ujar Purbaya.

Sebelumnya, Luhut mengungkapkan penyerapan anggaran program MBG yang dijalankan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan hasil positif.

Baca Juga:

Dengan kondisi tersebut, dia pun menilai anggaran MBG tidak perlu dialihkan ke program lain.

Pernyataan itu disampaikan Luhut setelah rapat bersama Kepala BGN Dadan Hindayana untuk membahas pelaksanaan program MBG.

Pak Purbaya bilang, kalau enggak dipakai, ya, diambil. Di sana juga menganggur duitnya.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   purbaya  Luhut  Purbaya Yudhi Sadewa  MBG  makan bergizi gratis  anggaran mbg  anggaran makan bergizi gratis 
BERITA PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp