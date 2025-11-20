Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Purbaya Bilang Ekonomi Indonesia Tangguh, Ekspor & Impor Tumbuh

Kamis, 20 November 2025 – 21:06 WIB
Purbaya Bilang Ekonomi Indonesia Tangguh, Ekspor & Impor Tumbuh - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa (kanan) berbincang dengan Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com - JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian global. 

Hal tersebut tercermin dari pertumbuhan ekspor sebesar 11,4% dan impor 7,2%.

Menurut Purbaya, angka tersebut mengindikasikan peningkatan aktivitas industri dalam negeri seiring dengan permintaan global yang masih solid.

Baca Juga:

"Walaupun ada uncertainty, real demand-nya masih kuat, hingga kami mengharapkan dampak global tetap positif ke perekonomian," ujarnya di kantor Kemenkeu, Kamis (20/11).

Pada triwulan ketiga 2025, current account mencatatkan surplus sebesar 4 miliar dolar AS, atau 1,1% terhadap PDB.

Surplus ini didorong oleh neraca perdagangan, meskipun portofolio mengalami defisit.

Baca Juga:

Pasar keuangan domestik juga terpantau stabil dengan penurunan risiko dan peningkatan optimisme investor global. 

Meskipun terjadi outflow Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp183,8 triliun sejak Januari, pasar saham mencatatkan inflow signifikan selama November sebesar Rp7,3 triliun. 

Menteri Keuangan Purbaya mengumumkan ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan di tengah ketidakpastian global.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   purbaya  Ekonomi Indonesia  Ekspor Impor  Purbaya Yudhi Sadewa 
BERITA PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp