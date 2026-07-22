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JPNN.com - Ekonomi - Investasi

Purbaya Blak-blakan Sumber Pendanaan Pembangunan PFII

Rabu, 22 Juli 2026 – 16:23 WIB
Purbaya Blak-blakan Sumber Pendanaan Pembangunan PFII - JPNN.COM
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memastikan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak akan mendominasi pendanaan proyek pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

Purbaya menekankan sumber utama dana pembangunan kawasan tersebut justru diharapkan berasal dari kontribusi para investor.

Para investor yang akan masuk memiliki tanggung jawab besar untuk menyediakan modal pembangunan, yang mencakup kebutuhan konstruksi dan operasional lainnya.

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Dia menjelaskan Badan Pengelola Investasi juga akan memberikan suntikan investasi pembiayaan awal pembangunan PFII.

"Engga semua pakai APBN, nanti kan investornya akan mengeluarkan dana pertama untuk membangun disana kan, termasuk Danantara, cukup besar uangya, bukan APBN," kata Purbaya baru-baru ini di kantornya.

Purbaya mengakui sudah ada kejelasan mengenai porsi modal yang disiapkan BPI Danantara.

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Namun, dia enggan membeberkan detail besaran angka yang dialokasikan oleh lembaga tersebut kepada publik.

"Angkanya clear berapa, tetapi bukan wewenang saya untuk mengeluarkan angka itu," ujar Purbaya meminta untuk bertanya langsung pada Danantara.

Menkeu Purbaya APBN tidak akan mendominasi pendanaan proyek pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII).

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TAGS   purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa  PFII  Pusat Finansial Internasional Indonesia 
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