Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi

Purbaya Cek Proyek Sekolah Rakyat Surabaya, Realisasi Anggaran Capai Rp 3,21 T

Minggu, 02 Agustus 2026 – 01:01 WIB
Purbaya Cek Proyek Sekolah Rakyat Surabaya, Realisasi Anggaran Capai Rp 3,21 T - JPNN.COM
Purbaya Yudhi Sadewa di kantornya, Jakarta Pusat. Foto: Romaida/jpnn.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa meninjau langsung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Sabtu (1/8).

Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya yang dikunjungi tersebut diketahui dibangun di atas lahan seluas 6,6 hektare.

Proyek pembangunan sekolah ini memiliki nilai kontrak sebesar Rp 3,52 triliun, dengan pagu anggaran mencapai Rp 3,82 triliun.

Baca Juga:

Hingga saat peninjauan dilakukan, realisasi anggaran untuk pembangunan fisik sekolah tersebut telah menyentuh angka Rp 3,21 triliun.

Sekolah ini mengusung konsep pendidikan terintegrasi yang menggabungkan jenjang SD, SMP, hingga SMA dalam satu kawasan yang sama.

Selain fasilitas kelas, pemerintah menyediakan asrama bagi para siswa untuk mendukung proses pembelajaran dan pembentukan karakter secara mendalam.

Baca Juga:

Dalam kunjungan tersebut, Purbaya memastikan pelaksanaan program prioritas Presiden Prabowo Subianto berjalan optimal di lapangan.

Melalui peninjauan ini, pemerintah menegaskan komitmen dalam membangun sumber daya manusia yang didanai langsung oleh APBN.

Menkeu Purbaya meninjau langsung pelaksanaan Program Sekolah Rakyat di Sekolah Rakyat Terintegrasi 2 Kota Surabaya, Sabtu (1/8).

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Sekolah Rakyat  Sekolah Rakyat Surabaya  Menkeu Purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  Surabaya 
BERITA SEKOLAH RAKYAT LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp