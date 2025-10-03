Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Purbaya dan Bahlil Tak Kompak Soal Harga Asli LPG 3 Kilogram

Jumat, 03 Oktober 2025 – 06:15 WIB
Purbaya dan Bahlil Tak Kompak Soal Harga Asli LPG 3 Kilogram - JPNN.COM
Warga mengantre untuk membeli elpiji 3 kilogram di pangkalan LPG 3, Jalan Terusan Suryani, Kota Bandung, Senin (3/2/2025). Foto: Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah salah membaca data soal harga asli LPG 3 kilogram.

Bahlih mengaku memaklumi, karena Purbaya Yudhi Sadewa masih baru menjadi pembantu Presiden RI Prabowo Subianto.

“Jadi, mungkin Pak Menterinya, Menteri Keuangannya, mungkin belum baca data,” kata Bahlil dikutip Jumat (3/10).

Baca Juga:

Adapun Purbaya Yudhi Sadewa menyebut harga asli LPG 3 kilogram sebesar Rp 42.750 per tabung. Karena itu pemerintah menanggung subsidi sebesar Rp 30.000 per tabung agar masyarakat hanya perlu membayar Rp 12.750 per tabung.

Lebih lanjut Bahlil menegaskan data penerima subsidi LPG masih dimatangkan oleh pemerintah.

“Menyangkut subsidi tentang satu data, itu masih dalam proses pematangan, ya,” ucap Bahlil.

Baca Juga:

Bahlil menyampaikan Kementerian ESDM menggandeng BPS sebagai upaya mematangkan data penerima subsidi LPG, dengan demikian subsidi untuk LPG 3 kilogram dapat tersalur dengan tepat sasaran.

Pematangan data penerima subsidi itu sudah disiapkan sejak awal 2025. Pematangan data serupa juga berlaku untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM).

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengaku Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa telah salah membaca data soal harga asli

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   purbaya  Bahlil  LPG  subsidi  BBM 
BERITA PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp