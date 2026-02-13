Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Purbaya Girang Seusai Pemerintah Gelontorkan Diskon Idulfitri

Jumat, 13 Februari 2026 – 11:09 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa optimistis perekonomian Indonesia mampu tumbuh sebesar 5,6 persen pada kuartal I-2026.

Pasalnya, pemerintah telah menggelontorkan diskon transportasi pada periode libur Hari Besar Nasional (HBN) Idulfitri 2026.

“Kami kasih diskon itu agar menggeret perekonomian,” ujar Purbaya kepada wartawan di Jakarta, Kamis.

Eks Kepala LPS itu menjelaskan diskon transportasi merupakan kelanjutan dari insentif HBN sebelumnya yang menunjukkan dampak positif terhadap perekonomian.

Purbaya menjelaskan pada Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, misalnya, mobilitas masyarakat dan kegiatan pariwisata meningkat. Maka, lanjut Purbaya akan mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal keempat hingga 5,39 persen.

“Kalau pertumbuhan ekonomi kuartal I proyeksinya 5,6 persen kira-kira,” tuturnya.

Pemerintah menyiapkan kebijakan insentif ekonomi berupa diskon tarif transportasi pada periode libur HBN Idulfitri 2026 dengan nilai anggaran mencapai Rp 911,16 miliar, berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun non-APBN.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa (10/2), merinci untuk moda kereta api, pemerintah memberikan diskon tarif senilai 30 persen dari harga tiket yang disediakan oleh PT Kereta Api Indonesia (Persero) atau PT KAI.

