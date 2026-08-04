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JPNN.com - Ekonomi - Pajak

Purbaya Guyur Stimulus PPN untuk 500 Ribu Sepeda Motor Listrik

Selasa, 04 Agustus 2026 – 16:35 WIB
Purbaya Guyur Stimulus PPN untuk 500 Ribu Sepeda Motor Listrik - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi akan memberiman insentif untuk 500 ribu sepeda motor listrik.

Pemerintah Indonesia diketahui berencana memberikan dukungan besar bagi industri kendaraan listrik melalui pemberian insentif.

Kebijakan ini bertujuan untuk mempercepat transisi dari kendaraan konvensional ke teknologi rendah emisi.

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Rencananya, Presiden Prabowo Subianto akan mengumumkan langsung paket stimulus tersebut dalam waktu dekat bagi masyarakat.

"I think dua weeks from now the president will launch another stimulus on EV, (saya kira dua minggu dari sekarang, presiden akan mengumumkan stimulus kendaraan listrik, red), termasuk untuk 500.000 sepeda motor," ujar Purbaya, dalam sambutan Giias, Jakarta Pusat, Selasa (4/8).

Selain sepeda motor, stimulus tersebut juga mencakup insentif untuk kendaraan roda empat berbasis listrik yang dipasarkan di tanah air.

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Menkeu menyebutkan pemerintah akan menanggung Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 100 persen untuk pembelian mobil listrik tertentu.

Ada pula skema pemberian insentif sebesar 40 persen yang akan dialokasikan untuk jenis mobil listrik spesifik lainnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi akan memberiman insentif untuk 500 ribu sepeda motor listrik.

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TAGS   motor listrik  purbaya  PPN  Ekonomi 
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