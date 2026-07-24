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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Purbaya Janji Bayar Utang Whoosh Tidak Membebani APBN

Jumat, 24 Juli 2026 – 06:32 WIB
Purbaya Janji Bayar Utang Whoosh Tidak Membebani APBN - JPNN.COM
Penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Foto: (ANTARA/Rubby Jovan)

jpnn.com, JAKARTA - Penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa belum memerinci skema pembiayaan yang akan  menegaskan pemerintah bakal meminimalkan penggunaan dana APBN untuk menyelesaikan kewajiban utang proyek tersebut.

"Whoosh itu walaupun APBN di pemerintah, tapi kan kita kecilkan semaksimal mungkin dana APBN yang dipakai yang bayar Whoosh, tapi dikelola oleh kami," kata Purbaya di Jakarta, Kamis (25/7).

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Meski demikian, Purbaya belum mengungkapkan mekanisme pembiayaan yang akan ditempuh. 

Purbaya juga belum menjelaskan sumber pendanaan yang akan digunakan untuk menyelesaikan utang PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Purbaya mengisyaratkan pemerintah akan memanfaatkan berbagai instrumen di luar APBN, termasuk melalui Special Mission Vehicle (SMV).

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"Enggak, kan saya punya banyak SMV (Special Mission Vehicle)," katanya.

Kemudian, terkait kemungkinan penggunaan dana hasil penerbitan Panda Bond untuk membiayai utang Whoosh, Bendahara Negara mengatakan instrumen tersebut saat ini diprioritaskan untuk menutup defisit APBN.

Penyelesaian utang proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) atau Whoosh tidak akan membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

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TAGS   purbaya  utang whoosh  Whoosh  APBN  Defisit APBN 
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