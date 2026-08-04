Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com
Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Instagram JPNN.com TikTok JPNN.com Threads JPNN.com Flipboard JPNN.com Youtube
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Purbaya Jawab Rumor BI Bakal di Bawah Naungan Kemenkeu

Selasa, 04 Agustus 2026 – 06:05 WIB
Purbaya Jawab Rumor BI Bakal di Bawah Naungan Kemenkeu - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Foto/ilustrasi: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membantah isu yang menyebut Bank Indonesia (BI) akan menjadi bagian dalam struktur strategis Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

Di tengah ketidakpastian ekonomi, Purbaya menilai perubahan sistem bukan langkah yang tepat untuk dilakukan saat ini.

Dia mengaku belum pernah mendengar adanya rencana perubahan kelembagaan maupun struktur yang melibatkan Bank Indonesia dan kementerian.

Baca Juga:

"Yang itu saya kayaknya belum dengar malah," kata Purbaya di kantor LPS, Jakarta Selatan, Senin (3/8).

Purbaya menekankan memperkuat koordinasi antarlembaga di sektor keuangan lebih penting dibandingkan mengubah struktur kelembagaan.

"Perbaikin gandengannya kita semua itu. Kita lebih dekat dengan BI, OJK, LPS, dan keuangan supaya kebijakannya lebih sinergis," imbuhnya.

Baca Juga:

Rumor tersebut bukan tanpa sebab, melainkan lantaran adanya isu independensi BI yang belakangan menjadi sorotan setelah perubahan klausul dalam Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Salah satu perubahan klausul tersebut termasuk ketentuan mengenai BI perlu persetujuan DPR dalam mengambil keputusan. 

Menkeu Purbaya membantah isu yang menyebut Bank Indonesia (BI) akan menjadi bagian dalam struktur strategis Kemenkeu.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   purbaya  BI  DPR  Kemenkeu 
BERITA PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp