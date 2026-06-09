Purbaya: Kebijakan Fiskal Fokus Pada 8 Program Kerja

jpnn.com, JAKARTA - Kebijakan fiskal pemerintah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 fokus terhadap delapan klaster program.

Hal itu diungkapkan kata Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam Rapat Paripurna DPR RI, Jakarta, Selasa (9/6).

“Kebijakan fiskal difokuskan untuk delapan Program Kerja Prioritas Nasional (PKPN) dan satu kelompok pendukung (enabler) yang terdiri atas 60 program kerja,” kata dia.

Bendahara Negara menjelaskan kedelapan program itu mencakup kedaulatan pangan; kemandirian energi dan air; pendidikan; kesehatan; hilirisasi dan industrialisasi; infrastruktur, perumahan, dan ketahanan bencana; penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; dan penurunan kemiskinan.

Sementara kelompok pendukung mencakup penguatan bidang pertahanan dan keamanan, penegakan hukum, tata kelola pemerintahan, percepatan digitalisasi, serta diplomasi ekonomi.

“Oleh karena itu, APBN harus dijaga tetap sehat, kredibel, dan berkelanjutan,” ujar Menkeu.

Dia melanjutkan untuk mendukung agenda tersebut, Pemerintah mengoptimalkan pendapatan negara melalui reformasi dan digitalisasi perpajakan, perluasan basis penerimaan, serta penguatan tata kelola penerimaan negara bukan pajak (PNBP).

Di sisi belanja, pemerintah terus meningkatkan kualitas belanja agar lebih efisien, produktif, tepat sasaran, dan berdampak nyata bagi masyarakat, termasuk melalui penguatan perlindungan sosial berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).