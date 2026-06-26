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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Purbaya Kembali Guyur Bank Himbara, Total Dana SAL Rp 400 Triliun

Jumat, 26 Juni 2026 – 16:40 WIB
Purbaya Kembali Guyur Bank Himbara, Total Dana SAL Rp 400 Triliun - JPNN.COM
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengguyur bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL). Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengguyur bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang tersimpan di Bank Indonesia.

Adapun sebelumnya, dana SAL yang masih tersimpan di Bank Indonesia (BI) tercatat sebesar Rp 590 triliun. 

Purbaya menjelaskan dari penempatan dana sekitar Rp 300 triliun di Himbara pada 2025, sebagian telah ditarik kembali beberapa bulan terakhir sehingga tersisa sekitar Rp 170 triliun.

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Selanjutnya, pemerintah kembali menambah penempatan dana hingga menjadi Rp 200 triliun. Pemerintah kemudian memutuskan memberikan tambahan masing-masing Rp 100 triliun dalam dua tahap hingga akhir tahun. 

Jadi, kata Purbaya, total dana pemerintah yang ditempatkan di Himbara mencapai Rp 400 triliun.

"Tadinya Rp 200 (triliun), saya tambah Rp 100 (triliun). Nanti ada yang Rp 100 triliun, Rp 75 triliun. Rp 100 triliun lebih fleksibel. Jadi, akan cukup likuiditas di sektor perbankan kita," kata Purbaya dalam taklimat media di Jakarta, Jumat.

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Purbaya mengatakan keputusan itu diambil setelah banyak menerima keluhan dari perbankan pelat merah mengenai keringnya likuiditas. Karena itu, pemerintah memutuskan kembali mengalirkan dana SAL ke Himbara guna memperkuat likuiditas perbankan.

Menurut Menkeu, kebijakan tersebut juga bukan keputusan yang diambil secara sepihak. 

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa kembali mengguyur bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) dengan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL)

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TAGS   Perekonomian  purbaya  dana SAL  BI  Himbara 
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