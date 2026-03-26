Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Makro

Purbaya Kembali Titip Duit Rp 100 Triliun ke Perbankan

Kamis, 26 Maret 2026 – 08:00 WIB
Foto/Ilustrasi: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Pemerintah kembali menitipkan uang atau dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp 100 triliun ke perbankan.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan dari penambahan tersebut, total uang yang dititipkan di perbankan mencapai sekitar Rp 300 triliun.

“Jadi, kami jaga likuiditas di sistem keuangan dengan serius,” kata Purbaya di Jakarta, Rabu (25/3).

Baca Juga:

Purbaya menjelaskan tambahan dana tersebut disalurkan menjelang Lebaran guna memastikan likuiditas tetap terjaga.

Langkah ini diambil sebagai respons atas dinamika pasar, khususnya kenaikan imbal hasil obligasi yang mengindikasikan adanya tekanan likuiditas di perbankan.

“Seminggu sebelum Lebaran, saya tambah lagi Rp 100 triliun, memasukkan ke sistem perekonomian,” kata dia.

Baca Juga:

Menurut Purbaya, pemerintah secara aktif memantau pergerakan imbal hasil (yield) untuk membaca kondisi likuiditas. 

Kenaikan yield yang cukup tajam menjadi sinyal adanya kekurangan dana di sistem perbankan.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

purbaya  perbankan  Lebaran  Pasar 
BERITA PURBAYA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp