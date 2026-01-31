Close Banner Apps JPNN.com
Download Apps JPNN.com
JPNN.com App
Aplikasi Berita Terbaru dan Terpopuler
Dapatkan di Play Store atau Apps Store
Download Apps JPNN.com
Rubrik JPNN.comMENU JPNN.com JPNN.com Pencarian kata kunci hari ini
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Purbaya Megeklaim Pelebaran Defisit APBN 2025 Tidak Pengaruhi Sentimen Pasar

Sabtu, 31 Januari 2026 – 13:08 WIB
Purbaya Megeklaim Pelebaran Defisit APBN 2025 Tidak Pengaruhi Sentimen Pasar - JPNN.COM
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait pelebaran defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 yang mendekati ambang batas 3 persen.

Purbaya menjelaskan, keputusan pemerintah melakukan pelebaran defisit APBN ini tidak memengaruhi sentimen pasar saham.

“Enggak ada (pengaruh). Kan masih di bawah 3 persen,” kata Purbaya dikutip Sabtu (31/1).

Baca Juga:

Berdasarkan realisasi sementara APBN 2025, defisit fiskal tercatat sebesar Rp695,1 triliun atau 2,92 persen dari produk domestik bruto (PDB) per 31 Desember 2025.

Realisasi defisit itu melebar dari target awal 2,53 persen pada APBN 2025 dan proyeksi laporan semester sebesar 2,78 persen, dan hampir menyentuh ambang batas defisit yang ditetapkan oleh undang-undang sebesar 3 persen.

Namun, menurut Purbaya, kinerja itu justru menunjukkan bahwa Indonesia mampu melakukan kebijakan countercyclical tanpa melanggar batas dengan kehati-hatian fiskal.

Baca Juga:

Terlebih, perekonomian nasional mengalami gejolak yang cukup dinamis sepanjang 2025.

Bendahara negara ini pun menyebut langkah mitigasi Pemerintah Indonesia dalam mengelola fiskal mendapat apresiasi positif dari Bank Dunia.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keputusan pemerintah melakukan pelebaran defisit APBN ini tidak memengaruhi sentimen pasar saham.

Silakan baca konten menarik lainnya dari JPNN.com di Google News

TAGS   Purbaya Yudhi Sadewa  purbaya  IHSG  saham  pasar saham  pasar modal  Bursa Efek Indonesia  Indeks Global MSCI  MSCI 
BERITA PURBAYA YUDHI SADEWA LAINNYA:

JPNN VIDEO

BERITA LAINNYA
BERITA TERPOPULER
JPNN.com Facebook JPNN.com Twitter JPNN.com Line JPNN.com Telegram JPNN.com Linkedin JPNN.com WhatsApp