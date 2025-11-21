Purbaya Minta Proses Hukum Jalan Terus, Seusai Eks Pejabat Pajak Diduga Korupsi

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa buka suara terkait mantan Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak berinisial KD yang diduga tersangkut kasus korupsi perpajakan.

Kasus Dirjen Pajak KD ini sedang ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung). Bahkan KD juga telah dicegah untuk berpergian ke luar negeri.

"Saya belum dapat laporan dari Pak Jaksa Agung," ujar Purbaya dikutip Jumat (21/11).

Kendati demikian Purbaya mengaku tidak akan mengintervensi bekas anak buahnya tersebut. Dia menyerahkan sepenuhnya ke Korps Adhyaksa.

"Tapi saya pikir biar saja (proses hukum) berjalan," ujarnya.

Saat disinggung apakah penyidikan Kejagung terkait dengan pernyataannya pekan lalu mengenai perusahaan yang belum membayar pajak tepat waktu, ia membantah adanya keterkaitan tersebut.

"Ini kan beda, ini kan kasus tax amnesty kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang enggak terlalu akurat, saya enggak tahu. Biar aja Pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media," ucap Purbaya.

Purbaya menyebut tidak ada permintaan data khusus dari Kejagung kepada dirinya. Meski demikian ia mengakui beberapa pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang telah dipanggil untuk memberikan keterangan.