Purbaya Ogah Utak-Utik Anggaran MBG untuk Bencana Sumatra

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, tidak akan mengalihkan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ke pemulihan pascabencana di Sumatra.

Hal ini Purbaya tegaskan, karena adanya permintaan anggota DPR dan masyarakat yang meminta agar anggaran MBG dialihkan untuk pemulihan Aceh, Sumatra Utara dan Sumatra Barat.

Purbaya menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan alokasi anggaran penanganan bencana sebesar Rp 60 triliun.

"Uangnya sudah cukup Rp60 triliun kita sediakan," ujar Purbaya dikutip Kamis (25/12).

Dia menegaskan tidak ada kebijakan untuk mengganggu atau memindahkan anggaran MBG karena kebutuhan pembiayaan penanganan bencana. Sebab anggaran untuk penanganan becana Sumatra sudah dialokasikan oleh di pos anggaran yang ada.

"Jadi cukup, jadi kami tidak akan mengganggu (program, red) MBG-nya," katanya.

Purbaya mengungkapkan, kebutuhan riil yang diajukan saat ini untuk memulihkan Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, pascabanjir bandang baru mencapai sekitar Rp 51 triliun.

Dengan ketersediaan anggaran tersebut, Purbaya menyebut pemerintah tetap berkomitmen menjalankan Program MBG sesuai rencana.