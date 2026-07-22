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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Purbaya: Pendapatan Tumbuh Kuat, Defisit APBN Terkendali

Rabu, 22 Juli 2026 – 08:00 WIB
Purbaya: Pendapatan Tumbuh Kuat, Defisit APBN Terkendali - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan defisit APBN. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan defisit APBN terkendali pada Juni 2026.

Dia membeberkan defisit APBN sebesar Rp 196,5 triliun atau 0,76 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

"Dengan pendapatan yang tumbuh kuat, belanja yang produktif, dan belanja yang dikelola secara terukur, defisit (APBN, red) etap terkendali sebesar Rp 196,5 triliun atau 0,76 persen dari PDB," kata Purbaya dalam Konferensi Pers APBN KiTa Edisi Juli 2026 di Jakarta, Selasa (21/7).

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Purbaya mengatakan tren positif kinerja APBN ditopang oleh performa pendapatan negara yang kuat serta belanja yang dikelola secara efektif.

Secara keseluruhan, pendapatan negara mencapai Rp 1.459,4 triliun atau tumbuh 21,4 persen dibandingkan periode yang sama 2025.

Purbaya menjelaskan penerimaan perpajakan tercatat sebesar Rp 1.187,8 triliun, yang ditopang oleh penerimaan pajak sebesar Rp 1.035,7 triliun atau tumbuh 24,6 persen.

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Kemudian, penerimaan kepabeanan dan cukai mencapai Rp 145 triliun atau tumbuh 3,4 persen.

Adapun penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terealisasi sebesar Rp 271 triliun atau meningkat 21,6 persen, sedangkan penerimaan hibah tercatat Rp 7 miliar atau tumbuh 10,2 persen.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa melaporkan defisit APBN terkendali pada Juni 2026.

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TAGS   purbaya  Defisit APBN  APBN  Pendapatan Negara 
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