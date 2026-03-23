Purbaya Putar Otak agar Pengusaha Lokal Bersaing dengan Produk China

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku akan memperkuat platform lokapasar atau marketplace lokal.

Menurut Purbaya, hal itu dilakukan untuk mencegah dominasi produk asing di tengah pertumbuhan pesat digitalisasi perdagangan.

Purbaya menilai ekosistem saat ini lebih banyak dikuasai perusahaan asing. Kondisi ini menjadi tantangan bagi para pelaku usaha lokal.

“Saya lagi pikirkan ada enggak perusahaan domestik yang bisa dihidupkan lagi untuk menjadi kompetisi dari dominasi China,” kata Purbaya di Jakarta, Minggu (23/3).

Karena itu, Purbaya akan mempelajari ekosistem marketplace eksisting, termasuk yang berkolaborasi dengan media sosial seperti Tokopedia dan TikTok.

Langkah itu merupakan salah satu upaya Purbaya untuk memperkuat perekonomian nasional.

Di tengah gejolak geopolitik global, Purbaya memasang strategi penguatan permintaan domestik guna mencegah ketergantungan terhadap faktor eksternal.

Selain soal marketplace, bendahara negara juga menyiapkan rencana dukungan terhadap sektor swasta, menjaga daya beli masyarakat, mengelola harga bahan bakar minyak (BBM) subsidi dari dampak harga minyak global, hingga mendorong belanja pemerintah agar terserap tepat waktu.