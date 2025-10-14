Close Banner Apps JPNN.com
Purbaya: Saya Memastikan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Bergerak Cepat

Selasa, 14 Oktober 2025 – 14:17 WIB
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah melakukan pertemuan dengan para investor, yang berasal dari perbankan maupun pelaku pasar modal. Ilustrasi Foto: ANTARA/Muhammad Adimaja

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku telah melakukan pertemuan dengan para investor, yang berasal dari perbankan maupun pelaku pasar modal.

Di pertemuan itu, Purbaya menjamin bakal membuat perekonomian Indonesia tumbuh lebih cepat.

"Forum ini baru ketemu saya satu kali kan. Sebenarnya mereka ingin tahu saya kayak gimana orangnya, apa landasan kebijakan saya ke depan untuk memastikan kami bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat," kata Purbaya dikutip Selasa (14/10).

Menurut Purbaya, salah satu yang disampaikan oleh para investor adalah iklim investasi Indonesia yang dinilai masih membutuhkan perbaikan.

Purbaya mengaku telah berjanji untuk memperbaiki iklim investasi, salah satunya melalui tim percepatan program pembangunan yang akan dibentuk bersama Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Purbaya bakal bergerak lebih cepat usai tim itu terbentuk.

Di sisi lain, dia juga berencana membuka kanal aduan bagi pelaku bisnis yang terkoneksi langsung dengan dirinya.

Purbaya bakal mendedikasikan satu hari dalam satu minggu untuk memecahkan perkara-perkara yang dilaporkan.

