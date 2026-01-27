Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Purbaya: Saya Tidak Terima Duit dan Punya Gaji Besar

Selasa, 27 Januari 2026 – 09:02 WIB
Purbaya: Saya Tidak Terima Duit dan Punya Gaji Besar
Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa. Foto : Ricardo

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak menerima duit suap seperti yang dilakukan oleh bekas Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel.

Hal ini Purbaya katakan, setelah Noel membeberkan jika Purbaya bakal berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

"Noel kan terima duit, kan saya enggak terima duit, gaji saya gede di sini (Menkeu), cukup. Kasus seperti itu di saya mungkin amat kecil kemungkinannya terjadi, kecuali saya mulai terima uang," kata Purbaya dikutip Selasa (27/1).

Purbaya menegaskan, dirinya dengan berbagai cara selalu konsisten untuk menerima pemberian uang damn menjaga integritasnya sebagai pembantu Presiden Prabowo Subianto.

"Mungkin kalau ada yang jebak naruh uang tiba-tiba di mobil saya, ya itu mungkin kejadian, tapi kan harus ada latar belakangnya dari kasus seperti apa. Saya sih rasanya enggak ada urusan, saya hanya bertanggung jawab ke Presiden, yang lain saya enggak peduli," tutur Purbaya.

Bendahara negara ini mencurigai, Noel Ebenezer tidak suka pada dirinya atas sepak terjangnya menjadi Menteri Keuangan.

"Jadi saya enggak tahu kenapa Pak Noel ngomong seperti itu. Mungkin dia sebel sama gue juga, saya enggak tahu," imbuhnya.

Sebelumnya mantan Wamenaker, Immanuel Ebenezer mengingatkan kepada Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa agar berhati-hati karena bakal menjadi tersangka oleh KPK.

Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan dirinya tidak menerima duit suap seperti yang dilakukan oleh bekas eks Wamenaker Immanuel Ebenezer

