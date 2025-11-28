Close Banner Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Bisnis

Purbaya Sebut Ada Kesalahan Manajemen di Bandara Morowali

Jumat, 28 November 2025 – 06:17 WIB
Purbaya Sebut Ada Kesalahan Manajemen di Bandara Morowali - JPNN.COM
Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa. Foto: Ricardo/JPNN.com

jpnn.com, JAKARTA - Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah mendadak menjadi sorotan publik karena tidak ada perangkat negara yang bertugas di sana.

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa mengaku siap mengirim petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) untuk menjalankan operasional kepabeanan dan cukai di Bandara Morowali tersebut.

Purbaya menilai terdapat kesalahan kebijakan dalam manajemen dan operasional Bandara IMIP Morowali yang menjadi sumber awal polemik.

Dia pun mempertanyakan ketiadaan petugas imigrasi dan bea cukai di bandara tersebut.

Maka dari itu, dia berpendapat perlu ada intervensi dari pemerintah untuk memperbaiki permasalahan Bandara IMIP Morowali.

Dalam konteks itu, Purbaya yakin bisa mengatasi masalah kepabeanan dan cukai di Bandara IMIP Morowali bila memiliki akses berpartisipasi dalam penyelesaian masalah.

Namun, hingga sejauh ini, dia mengaku belum menerima arahan untuk mengambil peran dalam kasus Bandara IMIP Morowali.

“Kalau kami diminta masuk, (selesainya) cepat sih. Cuma sekarang belum ada perintah,” ujar Purbaya dikutip jumat (28/11).

Bandara Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) mendadak menjadi sorotan publik karena tidak ada perangkat negara yang bertugas di sana

TAGS   purbaya  Purbaya Yudhi Sadewa  Bandara Morowali  Bahlil Lahadalia  Morowali 
