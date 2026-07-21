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JPNN.com - Ekonomi - Makro

Purbaya Sebut Anggaran MBG Bakal Dipangkas Lagi

Selasa, 21 Juli 2026 – 06:37 WIB
Purbaya Sebut Anggaran MBG Bakal Dipangkas Lagi - JPNN.COM
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mengkaji strategi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun ini. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mengkaji strategi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun ini, termasuk penyesuaian atau penurunan alokasi anggaran.

Purbaya mengatakan belum dapat memastikan angka yang akan ditetapkan.

Dia menyebut akan lebih dahulu bertemu dengan Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang selaku pelaksana program tersebut.

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"Saya mau ketemu (Kepala BGN) minggu-minggu ini, mau lihat seperti apa akhirnya strateginya dia untuk tahun ini. Tapi yang jelas kemungkinan ada penurunan," kata Purbaya di Jakarta, Senin (20/7).

Purbaya menyampaikan saat ini belum bisa menjelaskan besaran penurunan anggaran yang dimaksud, maupun faktor yang menjadi pertimbangan pemerintah dalam melakukan penyesuaian tersebut.

Terkait dengan kemungkinan anggaran MBG akan beririsan dengan dana pendidikan, Purbaya mengaku belum dapat memberikan kepastian. Namun, ia menilai skema tersebut semestinya tidak terjadi.

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"Enggak tahu, akan saya cek lagi. Tapi enggak mestinya sih," jelasnya.

Sebelumnya, muncul wacana penyesuaian anggaran MBG seiring evaluasi pelaksanaan program dan strategi pemerintah dalam menjaga efektivitas belanja negara.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah masih mengkaji strategi anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk tahun ini

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TAGS   purbaya  MBG  BGN  anggaran mbg 
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