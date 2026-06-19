Purbaya Sebut Harga Pertamax Berpotensi Turun Menyusul Minyak Dunia

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan harga bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertamax berpotensi turun.

Keyakinan tersebut menyusul tren penurunan harga minyak dunia lantaran perdamaian Amerika Serikat - Iran.

Dia menyadari kenaikan minyak dunia menjadi pukulan telak untuk fondasi perekonomian Tanah Air beberapa waktu lalu.

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Oleh karena itu, penurunan minyak dunia saat ini akan diyakini akan membantu menstablilisasi kembali ekonomi dalam negeri.

“Saya yakin dengan potensi menurunnya harga minyak dunia, harga Pertamax dan lain-lain pun akan turun, sehingga fondasi pertumbuhan ekonomi kita akan semakin kuat," kata Purbaya dalam rapat kerja di DPD RI, Jakarta, Senin (22/6).

Sebagaimana diketahui, pemerintah tidak menaikkan BBM subsidi, pertalite di tengah kenaikan harga minyak melonjak signifikan akibat konflik global.

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Namun, pemerintah menaikkan harga BBM non-subsidi, salah satunya Pertamax yang memicu kekhawatiran publik.

Purbaya mengaku kebijakan yang diputuskan selama masa konflik Timur Tengah memang bukan langkah ideal.