Download Apps JPNN.com
JPNN.com - Ekonomi - Industri

Purbaya Sebut Kenaikan Harga Plastik Hanya Sementara, Tenang ya!

Kamis, 09 April 2026 – 15:05 WIB
Ilustrasi industri pengolahan plastik daur ulang. Foto: Ricardo/jpnn

jpnn.com, JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan hingga saat ini belum ada permintaan pembebasan relaksasi tarif bea masuk untuk bahan baku plastik dari pelaku industri itu di Tanah Air.

Harga berbagai produk plastik di dalam negeri naik secara tajam seiring terganggunya impor bahan baku akibat konflik antara Iran dan Amerika Serikat (AS).

"Minta (kemudahan bea masuk) ke Kemenperin, terus ke saya. Itu (harga plastik) naik karena bahan bakunya juga naik, tapi ketika turun, akan turun juga," ujar Purbaya di Jakarta, Kamis (9/4).

Oleh karena itu, kata Purbaya, pelaku industri plastik perlu berdiskusi terlebih dahulu dengan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) terkait dengan permintaan untuk keringanan bea masuk bahan baku seperti nafta dan LPG.

Purbaya menjelaskan kenaikan harga plastik bersifat sementara, karena dipengaruhi oleh harga bahan baku global.

Hal itu, katanya, karena masih panasnya konflik di Timur Tengah, sehingga menekan ongkos logistik.

Lebih lanjut, ia mengatakan seandainya pemerintah membuat kebijakan baru untuk melindungi industri plastik dalam negeri, maka hal tersebut bersifat sementara.

"Seandainya ada kebijakan pun, pasti akan kami pertimbangkan. Tapi mereka belum ke saya, jadi saya enggak tahu," katanya.

