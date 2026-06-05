Purbaya Sebut Pergerakan Rupiah Masih dalam Perhitungan Pemerintah

Jumat, 05 Juni 2026 – 08:00 WIB

jpnn.com, JAKARTA - Nilai tukar rupiah yang menembus level Rp 18.000 belum mengganggu kemampuan pemerintah membayar utang.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan kupon surat utang pemerintah bersifat tetap atau fixed rate, sehingga perubahan nilai tukar tidak banyak berpengaruh.

Namun, dia mengakui pelemahan nilai tukar rupiah berdampak pada pembayaran bunga utang pemerintah berdenominasi valuta asing (valas).

Hanya saja, kata Purbaya, pergerakan rupiah saat ini masih dalam kisaran perhitungan pemerintah.

“Kuponnya sih konstan. Kalau pembayaran utang kan lewat kuponnya. Cuma pada waktu rupiah melemah ya meningkatkan dalam rupiah pembayarannya,” kata Purbaya di Jakarta, Kamis (4/6).

Pemerintah menetapkan asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp 16.500 per USD dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Pada saat harga bahan bakar minyak (BBM) melonjak akibat konflik geopolitik, pihaknya telah melakukan simulasi terhadap nilai tukar rupiah.

Namun, Purbaya tidak memerinci skema simulasi yang telah dilakukan. Purbaya hanya menuturkan bahwa fundamental rupiah masih di bawah level Rp 18.000 per USD yang terjadi saat ini.